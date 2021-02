Sognepræst Mette Merrald stod klar til at vie brudepar, da der var drop in bryllup i Lyndby Kirke i forbindelse med valentins dag. Ingen brudepar dukkede op, men alle andre gange har drop in bryllupper resulteret i vielser. Foto: Britt Nielsen

Kærligheden dukkede ikke op - denne gang

Det er så yndigt at følges ad, og Lyndby Kirke giver gerne par en mulighed for at blive viet. Derfor var der i forbindelse med valentins dag drop in bryllup.

Kirken er fint pyntet med et væld af forskellige røde hjerter, der både hænger rundt omkring, er strøet udover borde og dåbsfad, samt rødt hjerteballoner. Ingen kan være i tvivl om, at her er der plads til kærligheden.