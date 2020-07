Kæmpe tillykke: Iris og Jens fejrer Jernbryllup

Det er ikke hver dag, at man oplever et ægtepar, der har holdt sammen i tykt og tyndt i 70 års ægteskab. Men det er lige præcis, hvad Iris og Jens Sørensen fra Gershøj har.

Samme år, som alle disse store historiske begivenheder finder sted, bliver Iris og Jens Sørensen, der til daglig bor i Gershøj, gift. Det var kærlighed ved første blik for bornholmeren og sønderjyden, der efter pensionen har slået sig permanent ned i deres sommerhus, der blev en helårsbolig. Og nu kan ægteparret, der siden den dag har holdt sammen, fejre deres 70-års bryllupsdag, også kaldet Jernbryllup.

- Hvis det stod til min kone, så skulle vi ikke holde noget i dag. Men vi blev enige om, at vi skulle lave en familiesammenkomst. Når man når vores alder, så er det nok mere for familiens skyld end vores egen, siger Jens Sørensen.

Jens er i dag 91 år og hans ægtefælle Iris er 89. De blev gift tidligt, og onsdag blev deres 70 års ægteskab fejret med et åbent hus arrangement i parrets hjem i Gershøj, hvor de har boet siden 1995. Her var familie, venner og mange af dem, der har haft noget at gøre med parret, der har hængt sammen siden 1950.