Et af de fem projekter, som Lejre Kommune nu får lavet eksternt. Dette er fra Kirke Hyllinge. Planlæggerne i kommunen har voldsomt mange opgaver lige nu. Lejre Kommunes materiale

Kæmpe pres på planafdeling - nu indkøber de hjælp ude fra

Presset på planafdelingen i Lejre Kommune er nu så overvældende stort, at politikerne tirsdag aften besluttede at tilkøbe hjælp udefra til at få lavet fem nye lokalplaner.