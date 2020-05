Se billedserie I Bagel Lounge serverer de lækre bagels og sunde salater. Der kommer også både is og smørrebrød, ligesom Neco Zana Sutcunu har store planer for at lave hele butikken om til en hyggestue, hvor man kan lave lektier og lignende. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Kæmpe opbakning til nystartet forretning

Lejre - 14. maj 2020 kl. 19:16 Af Daniel Sennek Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På Søtorvet i Hvalsø har Neco Zana Sutcu nu endelig kunnet slå dørene op til sin nye forretning. Her sælges der bagels og salater, ligesom der kommer både is og smørrebrød klar til kunderne i den nærmeste fremtid, skriver DAGBLADET Roskilde torsdag.

Bag Bagel Lounge Hvalsø står Neco Zana Sutcu på 25 år fra Brøndby, der har startet, hvad han håber, et eventyr som selvstændig. Et eventyr, der mildt sagt, ikke fik en flyvende start. To dage efter kontrakten til at overtage lokalerne fra Hvalsø Is og Grillbar var skrevet under gik statsminister Mette Frederiksen på skærmen og lukkede Danmark ned.

- Coronaen har virkelig siddet tungt på mig, det er der ingen tvivl om. Den har betydet meget for rigtig mange, men jeg blev virkelig slået ud af kurs i hvad der skulle have været en god begyndelse på min karriere som selvstændig erhvervsdrivende, fortæller Neco Zana Sutcu.

I to måneder har coronaepidemien ikke bare afholdt Neco fra at åbne, men også gøre butikken klar. Der mangler endnu nye skilte, der skal erstatte Hvalsø Is og Grillbar, og varer som både smørrebrød, is og hele interiøret er endnu ikke sat op. Åbningen bliver holdt simpel med bagels og salater.

- Jeg var nået til et punkt, hvor jeg var lidt desperat for at få åbnet. To måneders husleje uden nogen indtjening har ikke ligefrem været motiverende. Til gengæld har jeg fået en rigtig god modtagelse, nu hvor jeg har åbnet, og det har været enormt motiverende at møde den store interesse og positivet her i byen. Jeg er virkelig overvældet og det betyder sindssygt meget for mig, siger Neco Zana Sutcu, men han sætter en bagel sammen med salater, kylling og diverse tilbehør.

Det er første gang, at Neco kaster sig ud i at være selvstændig, valget er så faldt på Hvalsø. Her snakkede han med de lokale om, hvad de ønskede, der skulle åbne, og derfor endte valget på bagels og salater, og selvfølgelig is.

- Der var mange, der efterlyste et sundere alternativ og samtidig vegansk. Vores bagels er veganske, så det åbner muligheder for dem, der har brug for det. Så kommer der også is i butikken, og her er mit mål at lave belgiske vafler, så duften kan sprede sig. Indtil videre er det selvfølgelig sparsomt, hvad der er. Bagels og salater var det nemmeste, og bedste, at starte med, siger Neco Zana Sutcu.

Valget om at lave sin forretning i Hvalsø kom blandt andet via Café Noova, der også ligger på Søtorvet. Her kender Neco ejeren, og da han besøgte byen var valget nemt. Opbakningen fra de lokale og de omkringliggende områder er i hvert fald tydelig. Flere hundreder mennesker følger allerede Facebook-siden, selvom den kun lige er oprettet.

- Den respons, som jeg har fået i forbindelse med min start, har givet mig et kæmpe boost. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at den svære start med nedlukningen har været hård, som den har for alle, men at blive mødt at den entusiasme og støtte, det er det, der gør det hele værd, siger Neco Zana Sutcu.

Det er ikke kun lokale, der kommer til Søtorvet. Mange af kunderne kommer også fra områderne omkring.

- Jeg oplever at kunderne kommer fra en radius på en 15-20 kilometer, så det gør bare opbakningen endnu vildere. At folk vil køre efter maden, det er virkelig en fed følelse, slutter Neco.