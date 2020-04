Gulvet i Trælleruphallen er efterhånden berygtet for sin nedslidte tilstand. Nu skiftes det ud; det samme gør taget, og indgangspartiet sættes i stand. I alt går der 9 millioner kroner til at få Trælleruphallen gjort up-to-date. Og det er blot én af de mange store anlægsopgaver i 2020. Arkivfoto: Thomas Olsen

Kæmpe mundfuld: Anlæg i Lejre i år på 176 millioner

Der var enighed over hele linjen torsdag aften, da kommunalbestyrelsen mødtes digitalt for at beslutte, om Lejre Kommune skal fremrykke anlægsopgaver for i alt 102,65 millioner kroner.

Og der var kun opbakning at spore. En lang række store opgaver, der ellers skulle have været udført i årene 2021, 22, 23 og 24, kan nu sættes i gang allerede i år.

- Jeg ved ikke, om man kan sige at det bliver en manddomsprøve for forvaltningen at nå at sætte gang i opgaver for 176 millioner kroner. Hvis det lykkes, er det godt gået! sagde borgmester Carsten Rasmussen (S) på denne aften, hvor alle partier bød ind med kommentarer.