Brandfolk i færd med at kæmpe med branden i en stor stålhal på Thorsvej i Torkilstrup. Privatfoto

Kæmpe ladebrand: Dette kan være årsagen

Såvel to traktorer som en mejetærsker er ødelagt. Desuden brændte 70 bigballer helt op. Laden og alt dens indhold brændte helt ned, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi. Der blev foretaget en kontrolleret nedbrænding af halmen, som fortsatte i går.

Politiet har undersøgt branden og intet mistænkeligt fundet. Men der er en uafklaret formodning om årsagen - brandstedet skal nu undersøges nærmere for at klarlægge, om branden kan være startet ved gårdens halmfyr, som ligger tæt ved laden.

I øvrigt kæmpede brandfolkene fra Kirke Hyllinge som noget af det første med at hente farlige trykflasker ud. Brandfolk fra Station Hvalsø kom og fik branden under kontrol i den ene ende af laden. Station Tølløse blev tilkaldt med en tankvogn og to mand, og Vestsjællands Brandvæsen kom med 30.000 liters vandkar til vedvarende vandforsyning.