Her ses de tre unge, der på årets sommerskriveskole producerede bogen 14-16-17. Privatfoto

Juleskriveskole for unge i efterårsferien

Unge i alderen 14-17, der går rundt med en forfatterspire i maven, kan nu komme på et gratis juleskrivekursus hos forfatter Anne Klein i efterårsferien.

Anne Kleins erfaring er, at unge er glade for eksempel science fiction genren, og hun er åben overfor nye input til julehistoriegenren. Så det behøver altså ikke være at være de helt traditionelle julehistorier med nisser, risengrød og gaver.