Julen kiggede forbi stationsbygningen

Lejre - 13. december 2020 kl. 11:01 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen

Normalt er julemarkedet, som Gro Akademi er involveret i, noget af et tilløbsstykke i stationsbygningen i Hvalsø, men lige som med så meget andet kan det store julemarked med flere hundrede besøgende ikke lade sig gøre.

De unge fra Gro Akademi er slet ikke med, og i stedet er der et lille pop up julemarked. Der mulighed for at købe ting fra tre stande, hvoraf den ene er udenfor og sælger naturcremer.

Indenfor i det lokale, hvor Gro Akademi til daglig har kantine og musiklokale, står Claudia Radzioch og Steinunn Helga Sigurdardóttir med hver deres stand.

På døren står der, at der må være syv i lokalet i alt. De holder derfor hele tiden øje med, hvor mange der er i rummet.

- Vi har været i kontakt med corona-hotlinen for at forklare, hvad vi gerne vil, og fik at vide, at det er er fint med en butik. Men vi må ikke sælge mad og drikke, fortæller Claudia Radzioch.

Gro Akademi har tidligere holdt tre julemarkeder, og en aflysning var da også i tankerne i år.

- Vi sidder begge i vores værksteder, lyder fra Steinunn Helga Sigurdardóttir, og hun fortæller, at de stak hovederne sammen og besluttede sig for at låne Gros lokaler til dette mindre julemarked.

Fordi der ikke sker helt lige så meget, så kommer kunderne drypvis ind og begynder rutineret med at spritte hænderne af ved døren.

- Vi troede, vi ville sidde her alene, siger Steinunn Helga Sigurdardóttir med et smil under mundbindet.

Hun er medejer af Gro Akademi og plejer at hjælpe til i forbindelse med julemarkedet. Det er første gang, hun sælger sine egne ting. Derudover har hun fyldt et bord med islandske sweaters, som hun sælger for en veninde.

Steinunn Helga Sigurdardóttir maler billeder. Hun forklarer, at det er en lille brøkdel af årets produktion. Hun har kun mindre billeder med.

- Man sælger ikke de større og dyrere billeder på et julemarked, siger Steinunn Helga Sigurdardóttir og oplyser, at hun dog også har plakater med.

Motiverne på billederne er især fugle og blæksprutter.

- Blæksprutter er super kloge. De er de eneste dyr, som har en helt anden DNA. Og så har de tre hjerter. Det er et spændende dyr. Og så laver jeg billeder med ravne, jeg kommer jo fra Island, siger Steinunn Helga Sigurdardóttir og viser en række billeder med enten farvestrålende blæksprutter eller sorte ravene, hvor motivet går udover rammen.

- Jeg maler ikke færdig. Det er min ting, siger Steinunn Helga Sigurdardóttir og viser, at der ingen farve er på næb og kløer på nogle af billederne.

Unika smykker

Claudia Radzioch sælger håndlavede smykker og mundbind.

- De fleste er unika. Jeg arbejder mest med sølv, siger hun og viser, hvordan hun også laver smykker, hvor der er smeltet lidt guld ind.

De er holdt i en enkel stil, hvoraf nogle har sten.

- Jeg forgylder ikke. Det er min kæphest. Forgyldning er en proces, der kræver giftige kemikalier. Og så holder det ikke længe. Det er vigtigt for mig, at smykkerne holder længe, siger Claudia Radzioch og fortæller, at hun arbejder intuitivt, når hun finder formen på sine smykker.