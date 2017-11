Jul på slottet - og Drillgården i Sæby

- Jeg går ind for genbrug og syr dukkernes tøj af gamle gardiner til rober og andet, jeg kan finde. For jeg elsker det her. Det har været en drøm for mig at have sådan et sted med loppemarked og nu juleudstilling. Her har jeg noget at gå op i og møder mange mennesker, fortæller den driftige 79-årige, der er vokset op i Roskilde.