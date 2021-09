Jubilæum og navneskift for kirkefestival

- Kirkernes festival handler om, at vi stiller os under den åbne himmel og mærker og indser, hvor overvældende meget, naturen giver os, både til sind og krop, som glæde og daglige fornødenheder. Har man prøvet at stå ved et brombærhegn og fylde en skål med bær, der giver vitaminer til den kommende tid, hvis de syltes, og samtidig mærket, hvordan sindet både lades op og falder til ro af at stå lige der, midt i naturen, under den åbne himmel, så tror jeg, glæden og taknemmeligheden kommer af sig selv. Det er der al mulig grund til at værne om og tage vare på. Også i en større skala, siger Helene Rasmussen.