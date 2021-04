Marie Schnack har en vision om et lægehus i Lejre by. Her mødes hun til en snak med tre politikere - fra venstre Flemming Damgaard Larsen, Jacob Jensen og Tina Mandrup. Foto: Agnete Vistar

Jordemoder: - Vi mangler et lægehus

Jordemoder Marie Schnack kickstartede forleden en stor Facebook-debat om manglen på et lægehus i Lejre by. Og hun har ikke tænkt sig at opgive kampen for dette ønske.

Marie Schnack har kunnet konstatere, at problemet er det samme for andre, ikke mindst for mange af de nye unge tilflyttende familier med børn: at der mangler en læge i byen. Eller to. Et lægehus, med andre ord.