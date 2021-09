Se billedserie Efter flere år som trædrejer, er Joe Pearson sprunget ud som maler og udstiller nu sine malerier for første gang. Foto: Ea Lykke Schausen Foto: Ea Lykke Schausen

Send til din ven. X Artiklen: Joe har skiftet drejebænken ud med lærredet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Joe har skiftet drejebænken ud med lærredet

Efter flere år som anerkendt trædrejer, har Joe Pearson nu ladet drejebænken pensionere - og har kastet sin kærlighed over lærredet.

Lejre - 13. september 2021 kl. 19:34 Af Ea Lykke Schausen Kontakt redaktionen

De kan være alt fra hvide til mørkebrune, høje og tykke, lave og spinkle. Træ. Et af den danske naturs mest majestætiske kreationer. Og den ting på denne klode, som altid har været en stor del af Joe Pearsons liv. Først en lang karriere som tømrermester med eget firma, senere 15 år som trædrejer - og selvom trækunstneren nu har lagt drejebænken fra sig, er det stadig træerne, der har hans store fokus.

- Jeg tænkte, at det var på tide med en ændring fra at dreje. Men naturen og især træet har altid inspireret mig, fortæller den 76-årige kunstner.

Kunne male hele dagen Siden Joe Pearson officielt gik på pension som tømrer, har han brugt mindst lige ås meget tid ved drejebænken om ugen, som han før brugte på arbejdsmarkedet. Og selvom lærred og pensel er et helt andet håndværk, trækker det mindst lige ås meget i ham nu, som drejebænken har gjort ås mange år.

- Jeg kunne jo bruge ti timer om dagen på at dreje. Det kunne jeg sikkert også på at male nu, for lysten er helt sikkert i mig. Men med malerier er det meget nemmere at gå til og fra, fortæller han og uddyber:

- Når man arbejder med træ, skal man jo både finde træet, fragte det og så forme det. Nu kan jeg stå op om morgenen og gå direkte hen til mit staffeli og male, så længe jeg har lyst. Det giver en anden frihed.

Husk naturen Portrætter af fugle, grønne skove og glimtende vandfald, når man kigger rundt på væggene i Joe Pearsons trædrejeri, der efterhånden mere ligner et museum end et arbejdsrum. Og mens der intet budskab er med malerierne udover det æstetiske, så håber Joe Pearson stadig, at de kan få folk til at stoppe op og tænke. Derfor har han valgt at åbne dørene til sit hjem for gæster i weekenden, hvor alle er velkomne til at komme forbi og se malerierne mellem klokken 11 og 15 på Abbetvedvej 3 i Gevninge.

- For mig er naturen beroligende. Jeg synes, der sker så meget i verden i dag, at det at koble fra virkelig er vigtigt at huske på. Så at male naturen, det er vejen for mig. Men jeg håber også, at jeg ved at vise mine værker frem, kan få andre til at huske på roen og på det skønne ved naturen.

Ren meditation At meget af inspirationen kommer fra naturen, er ikke til at tage fejl af, når man står og nyder Joe Pearsons kunstværker. Men kunstneren understreger, at mens inspirationen er hentet, så er værkerne ren fantasi.

- Jeg lader mig inspirere af mine gåture i skoven. Af fuglene på mit foderbræt i haven. Af mine minder. Og så maler jeg ud fra fantasien, fortæller han og uddyber:

- Jeg fatter penslen og begynder, og så ser jeg, hvor jeg ender. Det er en form for trance, det er ren meditation.

Og selvom Joe Pearson først fandt modet til at begynde at male for et lille år siden, er han ikke i tvivl om, at det er noget, han bliver ved med.

- Jeg har ikke malet, siden jeg var en lille dreng. Men jeg har altid gerne ville. Så var det bare træet, der kom før. Men nu, nu skal det være. Og jeg stopper ikke foreløbig, fortæller han og fortsætter:

Efter flere år som anerkendt trædrejer, har Joe Pearson nu ladet drejebænken pensionere - og har kastet sin kærlighed over lærredet.- Og så håber jeg måske, jeg kan inspirere andre til at følge en passion. Tro på, at de kan. Man skal bare fatte penslen, om man vil.