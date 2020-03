Jobbank: Efterlyser hænder til beredskab

Lejre Kommune åbner nu en jobbank og efterlyser pensionister, efterlønnere, studerende og andre, der kan træde til med kort varsel og være med til at sikre bemandingen på plejecentre, i hjemmeplejen og på andre vitale områder.

Det sker, hvis coronavirussen fører til et så stort pres på især sundhedsområdet og de sociale tilbud, at kommunen ikke kan løfte opgaven med sine egne ansatte.

- Jeg er sikker på, at vi i Lejre Kommune har rigtig mange kvalificerede mennesker, der gerne vil give en hånd, hvis der bliver brug for det. I første række vil vi naturligvis se, om vi selv har medarbejdere, der kan løse opgaverne. Men vi kan med kort varsel stå i en situation, hvor vi får brug for de ekstra hænder, og derfor går vi ud med efterlysningen allerede nu, siger borgmester Carsten Rasmussen.