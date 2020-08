Efter hurtig ageren fra en landmand bestod brandfolkenes opgave i at fjerne brændte filtre fra generatoren og efterslukke. Privatfoto

Jet-agtig ild truede stor dieseltank

En hurtig og resolut reaktion fra en landmand i Skov-Hastrup forhindrede fredag aften noget, der kunne have udviklet sig til voldsom ildløs.

Da brandfolkene ankom kort efter, havde landmanden slukket branden i generatoren ned med en pulverslukker. Han kunne berette om, at der havde stået en nærmest jetagtig-ild ud fra generatoren, lige henimod den nært placerede dieseltank.

Opgaven bestod for brandfolkene i at få slukket for strømmen i generatoren, hvorefter filtrene i generatoren, som var brændt, blev taget ud og efterslukket.