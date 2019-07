Arkivfoto

Israelsk selvforsvar for teenagepiger

Lejre - 19. juli 2019 kl. 14:49 Af Daniel Sennek Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter sommerferien starter foreningen Krav Maga Lejre, der er tilknyttet organisationen International Krav Maga, et nyt selvforsvarskursus til teenagepiger.

Det sker efter en række henvendelser fra både teenagere og forældre, der gerne ville have muligheden, så pigerne ikke føle sig usikre.

- Pigerne vil lære at forsvare sig selv - og vi vil give dem en forståelse for, hvordan det er muligt, at de kan slippe væk fra ubehagelige situationer med en række effektive teknikker. Træningen giver både en god kondition, samtidigt med at du lærer de mest effektive selvforsvarmetoder, der findes, skriver foreningen på deres hjemmeside.

Under træningen vil man blivee undervist i Krav Maga. Det er et israelsk selvforsvarssystem, der blandt andet bruges af det israelske militær, og som bliver regnet for et af de mest effektive selvforsvarssystemer, der findes i verden.

Træningen kommer til at foregå i Trællerupsskolens lille gymnastiksal i Lejre Kommune - på Herslevvej 23. Træningen vil starte op fra og med den 16. august, og foregår hver fredag fra klokken 16-17.

- Vi har valgt at starte op kun for teenagepiger, og man vil derfor kun komme til at træne sammen med piger i alderen 12-16 år. Det sker efter en række henvendelser fra både teenagere og deres forældre. Derfor er vi utrolig glade for at kunne starte et hold op, skriver Krav Maga Lejre på hjemmesiden.

Det koster 100 kroner per måned, og hvis man er over 17 år eller en dreng, så er man velkommen til at kontakte foreningen for at høre om de træningsmuligheder, der tilbydes i stedet for.

I Facebook-gruppen Gevninge Gruppen modtager det nye initiativ stor opbakning.

- Som far er jeg ikke paranoid, men helt tryg er man vel heller ikke. Jeg vil gerne give min datter den gave og den tryghed der ligger i, at kunne forsvare sig selv. skriver Jens Romundstad