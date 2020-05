De unge, der får sejre og gode oplevelser på Isafjord i Ejby, har gjort en indsats for at redde det populkære tilbud. Arkivfoto: Jørgensen Jørgensen

Isafjord overlever med ny aftale

Med en ny driftsaftale med Isafjord kan det populære socialpædagogiske tilbud i Ejby fortsætte. Det står klart efter et møde i Udvalg for Børn & Ungdom, skriver DAGBLADET Roskilde lørdag.

- Men nu har vi fået fremlagt en præcis pædagogisk læreplan for arbejdet med de unge på Isafjord, og en klar driftsaftale. Vi har aldrig været utilfredse med stedet, men der har ikke været præcise rammer for det pædagogiske arbejde eller en klar driftsaftale. De ting er på plads nu, og dermed falder sagen til ro, fortæller formanden for Udvalg for Børn & Ungdom, Thomas Bisgaard (R).