Isafjord er ikke skrinlagt - nu ser politikerne på sagen

Lejre - 17. marts 2020 kl. 08:40

Isafjord er ikke aflivet som et socialpædagogisk tilbud for sårbare børn og unge.

Det fremgår af det seneste møde i Udvalg for Børn & Ungdom, efter at forvaltningen i Lejre Kommune havde besluttet administrativt at ændre tilbuddet, så det skulle foregå i andre rammer. Reelt en lukning af Isafjord, som har sin baggrund i, at tilbuddet er blevet for dyrt, skriver DAGBLADET Roskilde tirsdag.

Men efter at politikerne har set på sagen, ønsker de nu at få fremlagt et konkret forslag til den fremtidige organisering af det miljøterapeutiske arbejde med unge - herunder en eventuel driftsaftale med Isafjord.

- Vi vil se på, om der kan laves en ny driftsaftale med Isafjord. Der har ikke været en konkret aftale før - der har været aftaler, som har kørt over nogle år. Konstellationen mellem kommunen og Isafjord har været speciel, og den har vist sig at være uhensigtsmæssig, når man bliver uenig, siger formanden for Udvalg for Børn & Ungdom, Thomas Bisgaard (R) til DAGBLADET Roskilde.

Det specielle ved konstellationen består i, at Isafjord, som ligger tæt ved Familiehuset i Ejby, er en ejendom, som er ejet af én af Familiehusets medarbejdere, Helle Hygum.

- Det er uklart, om Isafjord er kommunal eller privat; og hvem der ejer hestene der. Hvis samarbejdet med Isafjord skal fortsætte, er det nødvendigt at vide, præcis hvem der driver Isafjord. Vi vil prøve at få undersøgt, hvad der kan lade sig gøre, siger Thomas Bisgaard.

- Stedet har mange fine kvaliteter. Det har udviklet sig fra at være meget mindre, med én hest og et par kaniner, til i dag at have 10 heste og et antal andre dyr. Stedets popularitet og kvalitet er vokset. Vi skal være enige om, at de penge, det koster at have tilbuddet, skal være givet rigtigt ud. Der skal forhandles, tilføjer udvalgsformanden.

De unge, der gennem tiden har været tilknyttet Isafjord, er blandt andet visiteret på grund af angst og mistrivsel.

Problemet, der er opstået i slutningen af 2019, er at der opstod behov for flere penge til faciliteterne, og det blev for dyrt for kommunen, efter at den i en årrække har betalt en pladspris pr. ung, som stort set har været den samme gennem årene - både da der var otte pladser og i perioden med flere pladser.

Den varslede administrative lukning har skabt et ramaskrig blandt flere unge og deres pårørende.

- Vi kan ikke undvære vores fristed, har flere af de unge piger sagt til Dagbladet - et sted, hvor de har fået den allerbedste hjælp til deres udfordringer.