Se billedserie Kulturfestivalen Ronkedoren blev skudt i gang torsdag eftermiddag. De næste tre uger vil være et overflødighedshorn af teater- og musikoplevelser for beboere og deres pårørende på alle Lejre Kommunes bo- og plejesteder. Foto: Thomas Olsen

Intet ensomt over denne ronkedor

Ronkedoren, en kulturfestival for beboere og deres pårørende på alle kommunens bo- og plejesteder, er nu officielt skudt i gang.

Lejre - 18. september 2021 kl. 06:33 Af Ea Lykke Schausen Kontakt redaktionen

Med hovederne let på skrå og øjnene lukkede, klapper flere sagte på lårene i takt med musikken, da Kingo/Kruse Kvartet torsdag eftermiddag åbner Ronkedoren, en kulturfestival for beboere og deres pårørende på alle Lejre Kommunes bo- og plejesteder. Med Nat King Coles klassiske hit »Smile«, lykkes det kvartetten at få minderne frem hos flere af de fremmødte beboere på Ammershøjparken Ældrecenter i Kirke Hyllinge.

- Jeg er helt målløs. Det trækker jo en direkte tilbage til gamle dage, lyder det blandt andet fra beboeren Bente, da koncerten er slut.

Med hænderne i vejret Selv har Bente en fortid i musikkens verden, og hun indrømmer blankt, at hendes hovedfokus under koncerten var på bassisten.

- Jeg har helt ærligt kun hørt bassen. Jeg har selv spillet siden 70'erne, og der er bare noget særligt over at kunne fordybe sig i minderne og musikken. Bare tanken om, jeg skulle til den her koncert i dag, har fået mig til at gå med hænderne i vejret i flere dage, forklarer hun, inden hun lister op til bassisten for at få en sludder.

Brud i rutinen Og netop den glæde over, der sker noget anderledes på ældrecenteret, er en af de vigtigste komponenter for beboerne, fortæller plejecenterleder på stedet, Tirsa Breinholdt.

- Den her festival bidrager jo til at give nogle ekstraordinære oplevelser til beboerne. Mange her tager jo ikke ud til koncert, så når vi tager koncerterne til dem, så åbner det op for nogle fælles oplevelser og et brud i rutinen, siger hun og uddyber:

- Og især ovenpå nedlukningen i forbindelse med pandemien, hvor vi jo ikke har haft mulighed for som sådan at lave nogen arrangementer, så er det her af stor betydning.

Håber på igen Festivalen er blevet til med midler fra regeringens oplevelsespulje og i tæt samarbejde mellem Center for Velfærd og Omsorg og Center for Kultur og Fritid i kommunen, der har udviklet et alsidigt program, hvor musiklærere fra Lejre Musik- og Billedskole står for musikken gennem de mange arrangementer de tre uger, Ronkedoren står på.

- Der er flere gode perspektiver i det her. Men at kunne genstarte ovenpå pandemien med en rigtig kulturel saltvandsindsprøjtning, det er jo helt særligt. Og mit personlige håb er, at vi kan finde midlerne til at gøre det her til en tradition. Jeg kunne godt tænke mig, at vi eksempelvis kan have eleverne fra musikskolen til at optræde. Det her med at forene generationer, give eleverne en rigtig scene og beboerne en musikalsk oplevelse, det tror jeg, ville fungere rigtig godt, siger formand for Udvalget for Social, Sundhed & Ældre, Mikael Ralf Larsen (SF) .

En rund fødselsdag Koncerten torsdag var den første af i alt 33 arrangementer fordelt på kommunens tre ældrecentre og to bosteder. Og den musikalske start på festivalen slutter med øl fra Herslev Bryghus og glade ansigter.

- Jeg nød det virkelig, fortæller beboeren Veronika blandt andet og uddyber:

- Jeg er lige blevet 100 år, og jeg har fejret mig selv i en uge, og slutter med koncerten her. Det er da en festlig måde at holde fødselsdag!