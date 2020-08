Internationalt kendt pianist spiller

Koncerten, der er arrangeret af Lejre Kunstforening, vil bestå af to dele. I første del spiller Ulrich Stærk værker fra sin seneste CD, mens anden del efter pausen er en ønskekoncert, hvor det er publikum i Felix, som har valgt, hvilke værker der skal fremføres.

Ulrich Stærk begyndte som pianist allerede som barn i den kommunale musikskole i Aabenraa, men stammer egentlig fra Genova. Som 13-årig var han en anerkendt repetitør og slog igennem med sin tolkning af et af Johan Sebastian Bachs storværker H-molmessen. Han har optrådt dels som solist verden over med flere af de store symfoniorkestre, og dels som akkompagnatør for operasangere som Inga Nielsen, Bo Skovhus og Nikolai Znaider.