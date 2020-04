Send til din ven. X Artiklen: Institutionerne åbner torsdag og fredag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Institutionerne åbner torsdag og fredag

Lejre - 14. april 2020 kl. 12:04 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Åbningen af Lejres institutioner for de mindre børn her efter påsken kommer ikke til at ske gradvist indfaset, men på to faste datoer. Det skriver DAGBLADET Roskilde tirsdag.

Torsdag den 16. april åbner alle daginstitutionerne samt formentlig specialskolen Firkløverskolen. Og fredag den 17. april åbner folkeskolerne og SFO'erne.

- Årsagen til at vi åbner kommunens institutioner de dage er, at vi har skullet have det rent praktiske på plads og i orden. Der skal være to meter mellem eleverne i skolerne, rengøring skal være gennemført hele vejen rundt efter de nye retningslinjer; der skal være tilstrækkeligt med rengøringsmidler - al den slags praktiske ting, fortæller borgmester Carsten Rasmussen (S).

- Og lærere og pædagoger skal lige have haft to dage til at organisere pasning og undervisning sammen med lederne, så de er sikre på at kunne tage godt imod børnene, tilføjer borgmesteren.

