Borgmesterkandidat Tina Mandrup og formanden for Venstre i Lejre, Lars Kimer Mortensen, med næstformand for Venstre, Inger Støjberg. Foto: Aage Krogsdam

Inger Støjberg på besøg i Hvalsø

Inger Støjberg fortalte vidt og bredt - om alt fra behandlingen af vores ældre, der er en stor debat efter afsløringerne i et TV2-program på et plejehjem i Århus til regningen efter Covid-19, udlændingepolitik og EU.

Der var mange spørgsmål til næstformanden, der svarede på alt, hvad de fremmødte medlemmer havde af forundringer. Flere spørgere vil gerne vide, hvad baggrunden var for, at der manglede fælles fodslag i blå blok. Hertil svarede Inger Støjberg, at målet var at Venstre igen indtog førertrøjen som leder af blå blok.