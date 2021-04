Her kan man se, hvor man kan få forbindelse til det kommende fibernet - i områderne Gershøj mod nord, Sæby mod sydvest og Strandlund sommerhusområde øst for Sæby. Lejre Kommunes materiale

Indsjæle skaffer bedre net via fiber

Hermed får 880 nye adresser i Gershøj og Sæby lagt fiberkabler ned efter aftale med de lokale bylav. Og dermed vil næsten dobbelt så mange husstande i Lejre Kommune være dækket af højhastighedsinternet i form af fibernet i forhold til for bare to år siden. Det oplyser Lejre Kommune.

- Jeg er virkelig glad for det fremragende samarbejde med vores naboer fra Gershøj Bylaug, som har sikret, at vi kan få adgang til en tidssvarende adgang til internettet. Det kommende fibernet er en fuldstændig uundværlig infrastruktur for de mange freelancere og mindre erhvervsvirksomheder, som har adresse her i byen, siger Inga Steffensen i en pressemeddelelse.