To af de brave 142 indsamlere på vej ud i kulde og slud - fra venstre Anni Vedel og Lisbeth Dandanell. Privatfoto

Artiklen: Indsamling: Jubel over fantastisk resultat

Indsamling: Jubel over fantastisk resultat

De mange indsamlere til Kræftens Bekæmpelse i Lejre kan næsten ikke få armene ned, efter at de opnåede et fantastisk resultat søndag under indsamlingen.