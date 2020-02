Se billedserie Dyrlæge Mette Aarup, der er aktiv rytter i Bidstrupskovene: - Vi er desperate. Vi har ikke noget talerør. Arkivfoto: Agnete Vistar

Send til din ven. X Artiklen: Indhegninger: Oprør hos aktive brugere af storskov Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Indhegninger: Oprør hos aktive brugere af storskov

Lejre - 28. februar 2020 kl. 08:30 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Næsten halvdelen af hjertet af Bidstrupskovene skal ifølge en plan hegnes ind med store græssende dyr. Aktive mennesker i skoven frygter, de fortrænges fra naturområderne i skoven, skriver DAGBLADET Roskilde fredag.

Et oprør er således på vej blandt de tusinder af aktive skovbrugere, der dyrker friluftslivet i Bidstrupskovene. Mandag den 2. marts mødes en række grupperinger i sognehuset i Ny Tolstrup klokken 19.30 for at drøfte, hvordan de skal agere.

Baggrunden er, at Naturstyrelsen planlægger at indhegne et område på 350 hektar, hvor store græssende dyr, såsom kvæg og heste, skal pleje naturen. Dermed forventer de mange aktive friluftsmennesker, at de udgrænses til fordel for biologernes yndlingsprojekter, såsom sommerfugle og orkideer.

Det vil gå voldsomt ud over mtb-aktive, løbere, ryttere, spejdere, vandrere, orienteringsløbere, hundeslæde-kørere og ekskursioner fra børnehaver med børn. Der vil være adgang til områderne - men på eget ansvar, og det vil afholde mange aktive sportsudøvere og andre fra at bevæge sig inden for hegningerne.

Hegningen er ikke endeligt vedtaget i Naturstyrelsen og dermed Miljøministeriet. Men det vil ske meget snart, når en høring er overstået.

- Brugerrådet er flest naturmennesker, der elsker sommerfugle og orkideer. En plads i rådet til Friluftsrådet er vakant. Vi, de aktive skovbrugere, mangler et talerør. Nu er det bare naturmennesker og biologer, der er forelskede i biodiversitet og fauna, som tager beslutninger - de har glemt menneskene; de aktive sportsbrugere af skoven. Vi er desperate, siger dyrlæge Mette Aarup, der er aktiv rytter i skoven.