Lejre Kommune er plaget af mange indbrud for tiden - og weekenden var ingen undtagelse. Arkivfoto: Kenn Thomsen

Indbrudsbølgen fortsætter: Stribevis i weekenden

Over weekenden har Kirke Hyllinge været decideret plaget af indbrud. Tre af slagsens er sket mellem fredag og søndag.

På Vådager blev der knust en rude ind til badeværelse mellem fredag aften og lørdag formiddag. Her gennemrodede tyvene hele huset, og det er endnu ikke opgjort, hvor meget, der er blevet stjålet.

På Mirabellevej var tyvene ligeledes kommet ind via knust rude - denne gang i terrassedøren ind til værelse mellem fredag aften og søndag formiddag. Huset var også gennemrodet, og tyvekoster endnu ikke opgjort.

Også på Bredager var der blevet knust en rude i vinduet ind til værelse. Igen var huset gennemrodet, og der er ikke overblik over de stjålne genstande. Indbruddet her var sket mellem lørdag middag og søndag morgen.

På Liljevej i Vester Såby blev der mellem fredag formiddag og lørdag eftermiddag begået indbrud via et vindue.

Tyven skaffede sig adgang ved at hoppe over et hegn. Huset var gennemrodet og der var stjålet mange smykker. Tyvekosterne er ikke endelig opgjort.