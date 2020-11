Se billedserie Jonas Pihl er ved at blive et af de virkeligt hotte navne på den danske kunstscene lige nu. Frem til den 29. november kan man opleve en særudstilling med mange af hans værker på Galleri Gl. Lejre. Foto: Agnete Vistar

Imponerende udstilling: Ethvert billede er en rejse

Lejre - 09. november 2020 kl. 19:02 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Den hotte kunstner Jonas Pihls særudstilling på Galleri Gl. Lejre er en tour-de-force ud i fabulerende, energiladede og ind imellem mystiske verdener.

Nogle kunstnere laver en omhyggeligt udført skitse eller plan med et særligt mål, før de går i gang med deres værk. Andre, som Jonas Pihl, gør det stik modsatte.

Hans teknik er markant anderledes. Han kunne ikke drømme om at lave et maleri, som har et særligt, på forhånd fastlagt mål. Billedet skal have sit eget liv; det starter nærmest som et tilfældighed, og så udvikler det sig undervejs med en utrolig farve- og iderigdom i turbulente mønstre med en kraft, der modsvares af meget præcist tegnede elementer.

- Man kan blive skuffet, hvis man har et bestemt mål. For mig giver det mening, hvis der sker noget helt andet. Det er meget vigtigt for mig ikke at vide, hvor processen ender henne. Det er en rejse for mig - jeg udfordrer mig selv af tilfældigheder. Og jeg laver ikke fejl! Hvis der sker noget udforudset, ja så omfavner jeg det - og fortsætter. Der er en kunstner, der har talt om »happy little accidents«, og sådan ser jeg det uforudsete - som små gaver.

Det var galleriejer Dorte Philipsen, der fik ham ind i et galleri i New York for en årrække siden, og her i Lejre kender vi ham også fra udsmykningen i Hvalsø Bio. I Aalborg har han sat et gigantisk fingeraftryk. Det er ham, der har begået Nordeuropas største murmaleri til dato: »Tvillingerne«, en indgangsportal til Aalborg i form af udsmykning af den 34 meter høje tvillingesilo på Eternitten.

Der er åbent fredage, lørdage og søndage 14-17.