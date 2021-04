Ildsjæle bag plan om lækkert samlingspunkt

Det lidt over 3000 kvadratmeter store område skal efter planen ligge ved Bramsnæsvighallen, og det omfatter mulighed for motion, leg og samvær: Et fælleshus, et fitnessområde for både børn og voksne, et borde-bænke område, en multiplads, basketbane, grillområde og skaterpark samt formidlingstavler om vandreture i området.

Det hele startede for snart to år siden med, at en lille gruppe ildsjæle havde et forslag om et Bevæg dig for Livet projekt - en motionsbane rundt i Ejby. Der indløb en masse input fra aktører, der gerne ville være med, og projektet begyndte at ændre karakter. Et stort møde i hallen med mange aktører, herunder idrætsforeninger, førte til, at der blev brainstormet videre.