Se billedserie Sine Gormsen er én af Lejre-områdets store ildsjæle. Nu stiller hun for første gang op til et kommunalvalg, og det bliver for Socialdemokratiet. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Ildsjæl går ind i politik: At få passet sit barn er kernevelfærd Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Ildsjæl går ind i politik: At få passet sit barn er kernevelfærd

Lejre - 18. juni 2021 kl. 19:21 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Når 45-årige Sine Gormsen nu stiller op for Socialdemokratiet til kommunalvalget, er det første gang, hun er kandidat. Hun er én af de nye, der rundt om i Lejre vælger at banke på døren og gå ind i politik - men hun er ikke en ukendt kandidat, som mange først skal lære at kende.

Sine Gormsen har i de 16 år, hun har boet med familien i Lejre by, formået at sætte sit fingeraftryk på byen med sit meget store engagement i Allerslev Gymnastikforening, som hun har været formand for i fire år, samt tidligere i Toke Lejre spejderne.

Hun er ikke i tvivl om, at hun med sin baggrund og store erfaring inden for blandt andet ledelse og nytænkning har noget at byde ind med i politik.

- Jeg er god til at tænke ud af boksen og til at tænkestrategisk og se mulighederne uden for skiven, siger hun.

Og det har også været nødvendigt i den situation, gymnastikforeningen har været i de seneste år. Først måtte de vente på ombygningen af Lejrehallen, som bestemt ikke var uden sine knaster. De mange hold måtte sendes ud andre steder i omegnen. Siden kom coronaen.

- Vi har haft nogle rigtigt svære år i Allerslev Gymnastikforening. Jeg ser det som en overgangsfase, hvor vi hele tiden har skullet tænke overlevelse. Sådan er det at være i en lille forening - vi er kun så stærke som de frivillige, der byder sig til. Bestyrelsen sidder ikke bare med administration; hver uge underviser vi, planlægger, spritter af...det er meget lavpraktisk også, forklarer Sine.

Det har været stop-go, stop-go i lang tid. En stribe benspænd.

- Det har været megasvært at være forening og frivillig under de vilkår. Følelsen af at være entusiastisk frivillig fik en mavepuster, og det ville have været nemt at smide håndklædet i ringen. Men vi har investeret så mange penge i en springgrav, og det har vi gjort for netop at se foreningen vokse og leve, understreger hun.

- Jeg tror, det er vigtigt, at de politiske ambitioner ikke kommer til at kvæle engagementet blandt de frivillige. Jeg er stor tilhænger af Bevæg dig for Livet, men man kan også konstatere, at det kan være svært i en forening at leve op til hvad man skal kunne. Det er jo det muliges kunst - det værste, man kan gøre, er at give de frivillige følelsen af, at de ikke gør det godt nok, siger Sine Gormsen.

Som politiker er hun interesseret i at give frivillige gode kår. Også landsbyudvikling er blandt de emner, der ligger hende på sinde. De inddragende processer med borgerne skal gøres bedre.

- Jeg kunne godt tænke mig, at der blev plads til mere mangfoldige holdninger. Enten er du imod udbygning, eller det modsatte. Jeg tror, det handler om balance. Folk vil gerne føle, at de er en del af den plan, der er med deres kommune. Der skal gives plads til det nære på en sober måde - folk skal føle sig lyttet til, understreger Sine Gormsen.

- Lige nu kan man møde op til kommunalbestyrelsesmøde med en protest eller starte en underskrift-indsamling - skrive på Facebook eller sende læserbreve. Jeg kunne godt tænke mig samtalesaloner, hvor man har dialog med rigtige mennesker, så flere forskellige kommer til orde og får en stemme med ind i beslutningsprocessen, forklarer hun.

- Jeg tror, vi skal den vej for at få mere folkelig opbakning til beslutninger, og at det vil give mindre støj. Vi skal gøre os umage for at få afdækket flere synspunkter og behov, tilføjer Sine Gormsen.

Den omfattende bosætning de senere år i Lejre er især karakteriseret ved bofællesskaber.

- Der skal være en god balance mellem os, der har nogle år på bagen, og som synes, vores værdier er noget værd, og tilflyttere. Viljen til at interagere bør gå begge veje. Vi skal føle, vi er okay, selv om vi bruger brændeovn og bor i parcelhus, i forhold til de nye bofællesskaber, understreger Sine Gormsen.

- Og i min optik skal folk ikke flytte til Lejre på falske forudsætninger. Vi ved, at mange nye er flyttet til Lejre by - yngre mennesker, der er parate til at få børn eller har ét barn og flere på vej. Jeg tror, det er supervigtigt, at dit liv kan gå op og din hverdag kan hænge sammen. Det siger jeg som mor til tre, fastslår Sine Gormsen.

- Kernevelfærd er, når det passer til dine reelle behov. Og det at få passet sit barn er kernevelfærd, så det hele går op logistisk, tilføjer hun.