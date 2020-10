Ild i garage blev nedkæmpet

Det lykkedes brandfolk fra stationen i Kirke Hyllinge at få bugt med en brand, der brød ud i en trægarage på Sæbyvej i Kirke Hyllinge fredag aften.

Meldingen gik klokken 19.15, og Vestsjællands Brandvæsen stillede med ni brandmænd og fire køretøjer seks minutter efter. De kunne konstatere, at der var ild i trægaragen i den ene væg, og i hulmuren op til udhænget og taget.

Brandfolkene satte ind med en højtryksslange med et tågespyd, som blev banket ind i væggen og derved fik styr på branden, samt et højtryksrør til direkte slukning af ilden på udhænget og taget.

Det blev nødvendigt at tage en del af tagpladerne af. Den hurtige reaktion betød, at garagen blev brandskadet på et lille område, og brandfolkene var færdige med slukningen efter en times tid.'