Torben Olsen har været formand for Kirke Hyllinge IF i 38 år. Foto: Agnete Vistar

Idrætsformand stopper

En kandidat til formandsposten er allerede kørt i stilling til at overtage posten, nemlig Ib Tinghøj Hansen, som bor i Lyndby og er opvokset i området. Han har gået i Kirke Hyllinge Skole og har spillet fodbold i KHIF som barn. Han har også et par voksne børn, som har dyrket idræt i KHIF, da de var børn.

Desuden har Ib Tinghøj Hansen været med til at arrangere et par af støttearrangementerne for den nye kommende hal. At Ib Tinghøj Hansen har lovet at stille op betyder ikke, at der ikke må komme andre kandidater.