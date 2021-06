Hvem skal fylde hullet efter Jens

Jens Jensen går på efterløn, og dermed mister Hornsherred Tømrer og Snedker forretning er meget skattet medarbejder. Privatfoto

Lejre - 21. juni 2021 kl. 11:09 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

De sidste 14 år har tømrersvend Jens Jensen været en meget værdsat medarbejder i den prisbelønnede virksomhed, Hornsherred Tømrer og Snedker forretning.

I maskinsnedkeriet på værkstedet i Kirke Hyllinge har han gang på gang udført små mirakler til glæde for både arkitekter, indehavere af fredede ejendomme og kolleger, der har haft brug for at få specialfremstillet en detalje til et igangværende projekt.

Men fredag den 25. juni er det slut, for Jens Jensen har i en alder af 63 år valgt at gå på efterløn - en beslutning, som tømrer- og snedkermester Michael Andersen er ked af. Han har gang på gang søgt at få Jens til »blot at tage et par måneder mere«, men Jens har sagt nej. Nu skal kroppen slappe af.

Tilbage på værkstedet har Michael Andersen ledt med lys og lygte alle steder for at finde en mand med Jens' kvaliteter, for hans slags hænger ikke på træerne, som han siger:

- Specielt ikke i en tid, hvor der er rasende travlt. Jeg leder efter en moden og kvalitetsbevidst person, der har lyst og interesse i at arbejde selvstændigt i et miljø, hvor ikke to dage er ens. Vi ønsker en serviceminded bygningssnedker eller tømrersvend med sans for kvalitet. Én der både kan hjælpe fru Jensen, når køkkenlågen skal justeres og indretningsarkitekten, der ønsker hjælp til at fremstille et helt specielt møbel til et givet hjem, siger Michael Andersen.

- Det at arbejde selvstændigt og selv løse de komplicerede ting har været positivt for mig, siger Jens Jensen, der bl.a. har været med til at løse renoverings- og vedligeholdelsesopgaver på både Ryegaard og Trudsholm godser.