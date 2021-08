Hvalsø kickstarter foreningssæson

Ikke blot er sommerferien nu ved at være slut for de fleste og hverdagen kalder igen. Også restriktionerne i forbindelse med Corona-pandemien, der har sat en stopper for mange fritidsaktivieteter i mere end et år, er nu så lempede, at der er lys forude for foreningslivet og mulighederne for igen at mødes og dyrke forskellige sportsgrene igen.