Bestyrelsen for Hvalsø Kulturnat planlægger stadig at afholde årets udgave. PR-foto

Hvalsø Kulturnat: Corona-krisen har ikke lukket os ned

Lejre - 15. juni 2020 kl. 08:52 Af Daniel Sennek Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Foråret og coronakrisen har budt på et hav af aflysninger til kulturelle oplevelser i levende live. Men Hvalsø Kulturnat bliver ikke en af dem, hvis det står til folkene bag.

Arbejdet med planlægningen af Hvalsø Kulturnat 2020 har dog været stærkt præget af coronakrisen, og er det stadigvæk. Derfor bliver nogle ting også lidt anderledes end de plejer, men planen er at afholde kulturnattet fredag den 4. september, hvis muligt.

- Vi har da bestemt været meget i tvivl om, hvorvidt vi bare skulle aflyse, eller om vi skulle prøve at lave en kulturnat. Samtidig vi kan jo så se, at mange aktører, der laver arrangementer, som minder om vores kulturnat, afholder deres arrangementer allerede fra starten af september og hen over efteråret. Derfor har vi besluttet os for, at vi fortsætter med arbejdet med årets kulturnat, siger formand for Hvalsø Kulturnat, Palle Bruselius, og fortsætter:

- Så må vi se om, om forbuddet mod store arrangementer bliver forlænget. Kulturnatten ligger jo lige på den anden side af regeringens udløbsdato den 31. august for nedlukning af den slags aktiviteter.

Krisen påvirker dog mærkbart kulturnatten. Derfor bliver den heller ikke helt, som den plejer.

- Årets kulturnat bliver nok lidt mindre, eller i alt fald lidt anderledes, end vi plejer at lave den. Det skyldes blandt andet, at planlægningen har været sat lidt i stå af coronakrisen, og at vi ikke helt har de samme ressourcer til rådighed på grund af denne. Man skal derfor nok ikke regne med de helt store topnavne på hovedscenen. Til gengæld vil vi sørge for gode musikalske navne og en masse andre gode og sjove aktiviteter, fortæller Palle Bruselius og tilføjer:

- Vi synes jo også, at Lejre-borgerne godt kan fortjene lidt fest efter så lang tids krise.

Hvalsø Kulturnat vil naturligvis rette ind efter de restriktioner og påbud med mere, som måtte gælde, når kulturnatten i givet fald afholdes.

- Krisen er jo næppe helt overstået til den tid, så selvfølgelig skal vi alle stadig passe lige så meget på som hidtil, siger Palle Bruselius, der understreger, at den endelige beslutning ikke er truffet endnu. Den træffes i starten af august, hvor man forventer at have betydelig mere viden om, hvad og hvor meget, der kan lade sig gøre.

Kulturnatten plejer hvert år at byde på en masse forskellige aktiviteter. Blandt disse er en række boder på Hovedgaden. Det er da også tanken i år, og Hvalsø Kulturnat opfordrer derfor folk, der måtte være interesserede i en bod denne aften til at kontakte kulturnatten.

At afvikle et arrangement i den størrelse kræver naturligvis en masse hænder til at hjælpe med de mange praktiske ting, der skal håndteres på dagen, og Hvalsø Kulturnat hører meget gerne fra frivillige, der gerne vil hjælpe.

Er man interesseret i en bod, eller vil man hjælpe nogle timer på aftenen, så kan man kontakte Hvalsø Kulturnat via e-mail: info@hvalsoekulturnat.dk