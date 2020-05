Se billedserie Lørdag den 6. juni vises der igen film Hvalsø Bio. Dog i andre rammer end de sædvanlige. Filmen »Krudttønden« er blandt de første film, der vises. Pressefoto

Hvalsø Bio genåbner - med afstand

Lejre - 28. maj 2020 kl. 08:41 Af Daniel Sennek Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En af sideeffekterne af coronanedlukningen har været lukkede koncertsteder, teatre og biografer - ja, alle steder, hvor man kunne få en god kulturel oplevelse. Teatre og biografer kan nu genåbne, og det gør Hvalsø Bio selvfølgelig også.

Hvalsø Bio genåbner nærmere bestemt lørdag den 6. juni. Det sker med alle hensyn til myndighedernes krav. Derfor sælger man kun billetter til halvdelen af biografens 115 sæder. Det betyder, at kunderne vil kunne vælge at have lidt luft til andre i biografsalen. Dog vil personer, der har tæt kontakt, for eksempel par og familier, naturligvis kunne sidde sammen.

- I cafeen har vi, ud over at have reduceret antallet af solgte pladser, også begrænset antallet af borde, så vi kan sikre den foreskrevne afstand. Vi laver foranstaltninger, så køer kan reguleres og afstanden overholdes. Smittefaren mellem kunde og personale mindskes med skærme i billetsalget, samt køb af billetter via hjemmesiden og ved kontaktløs betaling i cafeen, fortæller Peter Langager, der er formand for Hvalsø Bio.

Hvalsø Bio lægger ved genoplukningen vægt på at vise de danske film, der blev lagt ned af coronakrisen. Den første er derfor »Krudttønden«, som er instrueret af Ole Christian Madsen. Filmen handler, som titlen antyder, om terrorangrebene den 14.-15. februar 2015. I løbet af en lørdag eftermiddag og nat blev både Kulturhuset Krudttønden og Københavns Synagoge beskudt, to personer dræbt og tre såret. Filmen følger de to ofre Finn og Dan, politimanden Rico og gerningsmanden Omar i tiden op til og under terrorangrebet. »Krudttønden« vises i Hvalsø Bio fra søndag den 7. juni.

Ved åbningen genoptager Hvalsø Bio også Biografklub Danmark titlen »Bombshell - Opgørets time«, som mange ikke nåede at se, før biografen lukkede. Nu bliver der nye chancer for klubmedlemmerne og andre, der gerne vil nyde et komediedrama om sex-chikane i den amerikanske medieverden - nærmere bestemt TV-stationen FOX News. Filmen bygger på en virkelig historie og har en besætning med Nicole Kidman, Charlize Sharon og Margot Robbie i hovedrollerne. »Bombshell« kan ses fra lørdag den 6. juni.

Der er selvfølgelig også film for hele familien, når der blændes op for den nye Disney produktion »Fremad«. Det er et animeret eventyr, der handler om to alfebrødre, der drager ud på en rejse på jagt efter de magiske genstande, der kan få deres for længst afdøde far bragt tilbage. »Fremad« er en film om betydningen af familien og viljen til at kæmpe for det gode.