Husspektakler førte til våbenfund

Lejre - 05. maj 2020 kl. 12:58 Af Daniel Sennek Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 33-årig mand fra Hvalsø er blevet anholdt og skal fremstilles i grundlovsforhør, efter der mandag blev fundet flere typer våben på hans adresse, da politiet reagerede på en anmeldelse om husspektakler. Det skriver DAGBLADET Roskilde.

Mandag formiddag klokken 10.30 fik Midt- og Vestsjællands Politi en henvendelse fra pårørende til en 31-årig kvinde. Ifølge de pårørende var den unge kvinde blevet udsat for både vold og trusler fra sin samlever.

Parret blev skilt ad, da politiet ankom til stedet, og roen blev genoprettet af patruljen, da den 33-årige mand valgte at forlade stedet.Ifølge politiet viste det sig, at kvinden og samleveren havde haft en diskussion, der ifølge kvinden udviklede sig til vold med slag og spark samt verbale trusler.

Mens politifolkene var på stedet fik de oplysninger om, at den 33-årige samlever måske var i besiddelse af våben, som han ikke havde tilladelse til at være i besiddelse af. Derfor valgte Midt- og Vestsjællands Politi at ransage parrets bopæl, hvorved politiet fandt diverse både attrapvåben og måske ægte våben i forskellige kalibre, samt løs og skarp ammunition, som blev beslaglagt til nærmere undersøgelse.

Våbnene skal undersøges for funktionsduelighed, så farligheden af de fundne våben kan afklares nærmere.

Samleveren, den 33-årige mand fra Hvalsø, fandt politiet gående på en vej ikke så langt væk fra deres bopæl, så han blev anholdt som mistænkt for både vold og trusler over for den 31-årige kvinde samt for overtrædelse af våbenlovgivningen.

Kvinden blev vejledt af de tilstedeværende politifolk om at tage på skadestuen til undersøgelse og dokumentation af volden mod hende som bevis i sagen. Den 33-årige samlever blev efter en afhøring til begge sager bragt til et arresthus for overnatning, indtil en erklæring om de fundne våbens farlighed foreligger.

Anklagemyndigheden vil fremstille ham i grundlovsforhør ved Retten i Roskilde med påstand om varetægtsfængsling som mistænkt for overtrædelse af straffelovens bestemmelser omkring ulovlig våbenbesiddelse.