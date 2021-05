Hurtigt net til Kyndeløse

- Det er en fantastisk følelse at vide, at vi nu her i området omkring Kyndeløse kan se frem til en moderne, hurtig og stabil internetforbindelse. Det er virkelig vigtigt for at kunne leve et moderne liv på landet uden for byerne. Vi og vores børn har jo samme underholdningsbehov som alle andre, og mange driver selvstændigt erhverv fra hjemadressen eller har et stigende behov for at arbejde hjemmefra, siger Christian Duus-Lund.