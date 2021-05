Nu får de fibernet i Nr. Hyllinge og Kyndeløse. Arkivfoto: Sjællandske Medier

Hurtigt net på vej til landsbyer

Lejre - 04. maj 2021 kl. 09:41 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

1250 adresser i Kyndeløse, Nørre Hyllinge og de nærliggende sommerhusområder kan se frem til at få fremtidens internet ind i huset.

Et ordentligt internet er lige så nødvendigt og naturligt som rent vand i hanen og strøm i kontakten. Og nu er turen kommet til Kyndeløse, Nr. Hyllinge og de nærliggende sommerhusområder:

- Vi har oplevet en helt utrolig stor interesse for at få fibernet i området så vi glæder os meget til at kunne levere en ordentlig internetforbindelse, lyder det fra André Funder Jensen, salgschef i Fibia i en pressemeddelelse.

Arbejdet med at etablere fibernet i området ventes at gå i gang næste forår og vil tage nogle måneder at bygge færdigt.

Fibia, der er ejet af de to andelsejede energi- og fibernetkoncerner Andel (tidligere SEAS-NVE) og NRGi, har forpligtet sig på at give alle andelshavere i de to ejerselskaber tilbud om en ordentlig internetforbindelse inden udgangen af 2023.