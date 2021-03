Hurtigopladere til elbiler på vej

Der opstilles en hurtiglader i hver af kommunens tre bycentre - Hvalsø, Kirke Hyllinge og Lejre by. Hensigten er, at hurtigladerne placeres på kommunale arealer i tilknytning til kommunale bygninger og arbejdspladser.

Mens det blev diskuteret en del under det nylige kommunalbestyrelsesmøde, hvor i Kirke Hyllinge hurtigladeren skal være. Forvaltningen har lagt op til, at det bliver på kommunale parkeringspladser ved Bygaden ved Fakta eller Kirke Hyllinge Skolen. Flemming Damgaard Larsen (V) mente derimod, at busterminalen, hvor der er langtidsparkering, er det ideelle, centrale sted. Her er der rigeligt med plads.