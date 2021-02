Hundelufter talte med indbrudstyv

En 53-årig kvinde, der var ude at lufte sin hund på Pærevej, hvor hun også bor, spottede en mand, siddende i et vindue søndag aften.

Kvinden var godt klar over, at manden ikke hørte til i huset, og hun fik da også et kort svar på gebrokken engelsk, inden manden tog benene på nakken og løb fra stedet og ud på stisystemet ved det nærliggende plejehjem.