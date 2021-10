Se billedserie Gro Akademi udstiller frem til den 25. november deres efterårsudstilling i Domus Felix. Foto: Ea Lykke Schausen

Hos Gro vokser de unge med kunsten

Kunst kan være mange ting. Og for flere af eleverne på Gro Akademi er kunst lig med personlig udvikling.

Lejre - 21. oktober 2021

Der var engang en magiker, der blev taget til fange af en ond troldmand. I ren afmagt følte magikeren sig nødsaget til at hjælpe den onde troldmand - for hvad andet valg havde magikeren i sit fangeskab?

Historien er på en gang magisk, rørende og meget fængende i rytmen, da Jonas Greis Jørgensen stiller sig op og opfører det musikalske eventyr i Domus Felix i forbindelse med ferniseringen af Gro Akademis efterårsudstilling.

Sangen har Jonas selv skrevet. Og det er ikke blot en sang om et magisk rige. Det er en sang om hans eget liv.

- Magikeren er på en måde tvunget til at være hos den onde troldmand, for der er ingen andre steder at tage hen. Og sådan har jeg det i virkeligheden også der, hvor jeg bor. Alle de andre tager hjem i weekenderne - men jeg har intet sted at tage hen. Så hvad gør man, når man ikke har noget, der føles som hjem, forklarer den musikalske kunstner om sangen.

Bearbejde egne følelser Jonas Greist Jørgensen og de 11 andre elever fra Gro Akademi udstiller netop nu deres værker i Domus Felix i Lejre by.

- For mig er sang en måde at komme ud med mine egne følelser uden at føle mig afklædt. Gennem en anden karakter kan jeg bearbejde mine egne ting, og det føles rigtig godt, fortæller han og uddyber:

- Musik får følelserne frem og betyder rigtig meget for mig. Men også kunst helt generelt er en måde at få følelserne arbejdet igennem.

Mødes i kunsten Gro Akademi er et sted for mennesker med særlige behov. Her tilbydes ressourceforløb, STU og beskyttet beskæftigelse til særligt borgere med autismespektrum forstyrrelser, men også folk med alt fra sociale problemer til synsproblemer eller sent udviklede borgere er der plads til. Og her mødes de alle i kunsten.

- At udtrykke sig selv er noget, der er tilgængeligt for alle. Så ved at mødes i kunsten og det kreative, så mødes vi i, hvad vi kan og ikke, hvad vi ikke kan, fortæller medindehaver af akademiet, Steinunn Helga og uddyber:

- Kunst er en nonverbal kommunikation, der fortæller enormt meget om kunstneren bag. Det er en måde at udvikle sig på - både som kunstner, men også som individ. Og deraf navnet gro - for her vokser man.

Egen lille verden Frem til den 25. november kan Gro Akademis efterårsudstilling ses i Domus Felix. Her kan man se alt fra tegneserieuniverser til malerier og portrætter. Sidstnævnte noget, som Christoffer Berg blandt andet har gjort sig i.

- Når jeg tegner, så får jeg en dejlig ro. Så bevæger jeg mig ind i en boble, i min egen verden, og det er bare herligt, fortæller kunstneren, der står bag nogle portrætter malet med blyant.

- Når jeg tegner, glemmer jeg tid og sted. Eksempelvis er det ene portræt her lavet på syv timer uden pause. Kunst er bare fantastisk.

Vil man høre mere om Gro Akademi, kan man følge med på akademiets Facebook-side "GRO Lejre Akademi" eller på hjemmesiden www.grolejre.dk.