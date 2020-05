Nu kan man få lov at høste hø på 26 små arealer rundt om i Lejre - og få høet med hjem. Billedet stammer fra høslet på Bidstrup-engene. Foto: Agnete Vistar

Høst gratis hø på 32 hektar

Samlet har Lejre Kommune i år udvalgt 32 hektar til bæredygtig drift ved høslæt. Kommunen ønsker kontakt til alle med interesse i at høste hø, uanset mængde, metode og matrikel. Til gengæld for at høste og opsamle høet, får man høet.