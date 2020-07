Artiklen: Høslet på Tadre: Leen sikrede at afstanden blev holdt

Det er aldrig et problem at holde god afstand, når leerne svinges på engen, så man kan næsten sige, at det er en optimal coronabeskæftigelse. De skarpe redskaber blev flittigt brugt søndag, da forpagter Hans-Kurt Strevelin sammen med lokale folk fra Danmarks Naturfredningsforening, Nationalpark Skjoldungernes Land, Høslætlauget og en repræsentant fra Roskilde Museum - i alt ti engagerede folk - lagde græsset på Tadre Mølles eng ned i fine lige rækker og efterfølgende satte i hæs til tørring.