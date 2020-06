Se billedserie Så er Store Høsletdag i gang på Kildeengen i Bidstrupskovene. I baggrunden ses skovfogedhuset. Foto: Agnete Vistar

Høslet: Nu er her hundredvis af sjældne sommerfugle

Lejre - 29. juni 2020 kl. 08:33 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For blot få år siden skulle man være heldig for at spotte nogle af de sjældne engperlemor sommerfugle på Kildeengen i Bidstrupskovene.

Nu er der hundredvis af dem. De kønne små orange sommerfugle med et fint net af sorte pletter på vingerne flitrer rundt over Kildeengen, lige nu ofte i par, når hannerne jagter hunnerne. Det gælder om at få parret sig, så æggene kan lægges på mjødurtens blade og slægten bringes videre.

Så høslettet virker! For 10. år i træk er ihærdige mennesker i gang med at slå vegetationen på Kildeengen midt i Bidstrupskovene med le - senest lørdag - og det har forandret området med Kildeengen. Nu myldrer det med både sjældne og også almindelige sommerfugle her.

Cirka 40 mennesker i alle aldre slog udvalgte partier af Kildeengen med le. Det er ikke kun for sjov eller for at udvikle teknikken med at slå med le, at Kildeengens Høsletlaug og DN Lejre mødes her hvert år for at meje græsset på engen. Mange planter og dyr eksisterer kun på især skovenge, fordi de bliver slået med le.

