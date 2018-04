Hør om ny viden om vikingerne på Grønland

Men hvem var kolonisterne og hvad ville de i Grønland? Var det kun mulighederne for at få nyt land, som det berettes om i sagaerne, eller kunne der have været andre bevæggrunde til kolonisationen? Nye teorier peger på, at adgangen til og handlen med arktiske varer måske var den egentlige drivkraft bag vikingernes bosætning, og at også affolkningen af nordbobygderne skal ses i dette lys.