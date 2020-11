Højt smittetal: Nye restriktioner på plejecentrene

Høje smittetal i Lejre medfører nu, at der bliver indført restriktioner for besøg på alle Lejres ældrecentre.

Selv om der ikke i øjeblikket er smittet nogen på plejecentrene i Lejre Kommune, blev kommunen fredag pålagt af Styrelsen for Patientsikkerhed at indføre midlertidige restriktioner for besøg. Det gælder alle Lejres ældrecentre.