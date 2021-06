Se billedserie Leder af Kystliv Holbæk, Ture Møller, tog skolekredsen med på rundvisning og inviterede kredsmedlemmerne til at prøve kystcenterets Isefjord-både. Bådene bygger Kystliv Holbæk selv på deres værksted i Holbæk Havn. Foto: Caroline Schrøder

Højskolens kredsmøde holdt i maritimt miljø

Lejre - 03. juni 2021 kl. 06:57 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Det er ikke længere et spørgsmål, om der kommer en højskole i Kirke Såby. Nu handler det i stedet om at kunne holde tidsplanen.

Det fortalte Lejre Højskole til skolekredsmøde hos partneren Kystliv Holbæk forleden.

Med blå himmel og lyden af mågeskrig mødte 32 medlemmer af Lejre Højskoles skolekreds op på Holbæk Havn, hvor højskolen afholdte sit første større arrangement i år: Et skolekredsmøde under maritime rammer hos samarbejdspartneren Kystliv Holbæk.

- De sidste ni måneder, hvor vi har arbejdet på Lejre Højskole, har været fantastisk meningsfulde. Og det har været en kæmpe fornøjelse, at lære så mange nye mennesker i lokalsamfundet at kende, sagde bestyrelsesformand Lotte Eghøj.

Mødet var også en anledning til at vise Kystliv Holbæks værksted frem. Her kommer omkring ti højskoleelever til at blive undervist i faget »Kystfriluftsliv«, hvor de skal lære at bygge og sejle i Kystliv Holbæks historiske Isefjord-både.

- Vores samarbejde med Kystliv Holbæk betyder, at vi kan tilbyde et linjefag, der forholder sig til maritim kulturhistorie og håndværk. Det findes der ikke nogen andre højskoler, der tilbyder. Derudover får vi som ny højskole meget forærende ved at lade eleverne blive en del af et allerede levende havnemiljø. Forhåbentlig kan det inspirere kommende elever til at vælge Lejre Højskole, siger højskolens forstander, Heidi Hansen.

Leder af Kystliv Holbæk, Ture Møller, er heller ikke i tvivl om, at samarbejdet med Lejre Højskole er en gevinst for både Lejre- og Holbæk Kommune.

- Det er dejligt for os at få skolekredsen herop, så de kan mærke stemningen og prøve at komme ned i bådene. Det gavner begge steder og begge kommuner, at vi samarbejder. For Lejre Højskole har det betydning, at vi har faciliteterne og erfaringerne til at skabe linjefaget, sagde han.

Allerede til august starter Lejre Højskole og Kystliv Holbæk deres samarbejde, når de sammen udbyder sommerkurset »Sejlads og maritime håndværk«. Til juli kan man også komme med på vandreture og opleve sommerkurset »Det bedste fra Lejre«.