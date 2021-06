Se billedserie Lejre Højskole glæder sig over opbakningen fra Lejre Kommune - her ses fra venstre kommunens planchef, Niels Rolf Jacobsen, udvalgsformand Grethe Saabye (C), forstander Heidi Hansen, borgmester Carsten Ramussen (S) og formand for højskolens bestyrelse, Lotte Eghøj. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Højskolen løbes i gang: Hvor der er vilje er der vej

Lejre - 23. juni 2021 kl. 19:13 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Hvordan bygger man en højskole op? Hvordan kommer man fra den abstrakte tanke og flotte power-point fremstillinger til at virkeliggøre et konkret projekt for en stor uddannelsesinstitution?

Det er ikke lige til. Der kommer nemlig uvægerligt masser af udfordringer og benspænd på vejen frem mod målet. Men Lejre Højskole er på vej, og efter planen åbner højskolen den med 30 elever i januar 2023. For som de to gæve initiativtagere, Lotte Eghøj, formand for bestyrelsen. og Heidi Hansen, forstander, siger: Hvor der er vilje, er der vej!

Og på sigt skal højskolen udvikle sig videre til at kunne rumme 60-70 elever og byggeri af en stor koncertsal. For ikke at tale om en ny bydel - en landsbyklynge med 30 andelsboliger, lige syd for højskolekomplekset. Det er nytænkende at skabe bydelsudvikling i en landkommune på den måde.

Alt sammen i kanten af landsbyen Kirke Såby, der ligger lige midt i Lejre Kommune. Her har Foreningen Venner af Lejre Højskole indgået en betinget købsaftale med ejeren af Grangaarden, familien Abrahamsen. Der skal bygges om og til på gården, der ligger på et 26,5 hektar stort areal med blandt andet fredsskov.

Kompliceret proces Det er ikke en simpel, men en meget kompliceret proces, som fører frem til virkeliggørelsen af en højskole. Planlov og diverse rammer skal overholdes. Der planlægges jordvarmeanlæg, tekniske undersøgelser, ombygning og introduktion af et industrikøkken, indretning af kostafdeling og lokaler til undervisning, værksteder, folde til dyr, bygninger til maskiner og materialer, bålhus, sheltere med mere, samt projektledelse og markedsføring. Og selve indholdet af undervisning og udvikling af selvforståelsen på højskolen er en proces i sig selv.

Boligklyngen skal styrke visionen om højskolen som et nyt mødested. Kirke Såby har i forvejen skole, forsamlingshus, en brugs og institutioner; alt sammen ingredienser i et bæredygtigt fællesskab i byen.

Der er cirka 70 højskoler i Danmark, og fem-seks andre er i støbeskeen, så der bliver konkurrence om at få fat i de unge. Men det er et faktum, at der er lange ventelister til højskolerne. Lotte Eghøj og Heidi Hansen ryster ikke på hånden.

Lotte Eghøj nævner dog, at det ville være at lyve, hvis de to ikke var blevet trætte undervejs. Der har været og er udfordringer. Som borgmester i Lejre Kommune, Carsten Rasmussen (S) siger, hvem skulle så have troet, at der ikke kunne bygges en elevfløj i en lysning i den ret unge fredsskov, der ligger ved Grangården?

Alligevel tager de to initiativtagere til højskolen handsken op.

Fredsskoven Planen med byggeri af en elevfløj i lysningen af fredsskoven viser sig at være problematisk, selv om der ikke skal fældes nogen træer. Slots- og Kulturstyrelsen siger det ene, Miljøstyrelsen noget andet. Og her er Lejre Kommunes planafdeling gået ind for at hjælpe.

- Højskolen har søgt dispensation til byggeriet, og de to styrelser går i hver sin retning, så det handler om at få dem til at gå i dialog med hinanden. Vi oplever lydhørhed i embedsværket hos de statslige myndigheder, og vi håber, de kan overbevise juristerne, siger Niels Rolf Jacobsen, chef for kommunens planafdeling.

- Nu hvor vi ikke kan mere på den bane, er det Niels Rolf Jacobsen og planafdelingen i kommunen, der tager stafetten. Nye træder til, forklarer Lotte Eghøj.

Det er det samspil, den privat-offentlige model, som hun fremhæver som unik. Højskolen og kommunen og dens politikere har tillid til hinanden - derfor kan processen lade sig gøre.

Og skulle det ikke lykkes at bygge i lysningen, ja så træder Plan B i kraft. En værelsesfløj må bygges, hvor én af Grangårdens bygninger ligger nu. Det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt højskolen bliver til noget, men hvordan.

Kultur-laboratorium Lotte Eghøj, som er formand for bestyrelsen for Lejre Højskole, fremhæver, at processen har været meget konstruktiv. Højskolefolkene har arbejdet tæt sammen med Lejre Kommune undervejs, og en lokalplan for hele projektet er netop vedtaget i aftes af en enig kommunalbestyrelse. Politikerne kan se den gode ide i det kommende kultur-laboratorium - en ny højskole med en egen identitet og fortælling, som læner sig ind i den lokale kulturhistorie og tradition på Lejre-egnen, tilføjer hun.

- Det er væsentligt, at vi skaber noget sammen, ellers rykker projektet ikke. Vi tapper ind i energien fra kommunens slogan, »Vores Sted« tankegodset. Højskolen taler ind i Lejre Kommunes fokus på økologi og fortællingen om fællesskab i mange små landsbyer, forklarer Lotte Eghøj.

Lejre Kommune understøtter etablering af højskolen ved at garantere for lån i kommunekredit, men skyder ikke direkte penge i højskolen. Det gør nogle kommuner i andre områder af Danmark: for eksempel har Roskilde Kommune støttet Roskilde Festival Højskole med et stort millionbeløb.

Borgmester Carsten Rasmussen beskriver Lejre Højskole som en gave til kommunen. Det er ikke kommunens opgave at lave benspænd for højskoleprojektet, siger han:

Udvej i lovjunglen - Her bliver skabt arbejdspladser og en uddannelsesinstitution - det har vi reelt ikke i Lejre i forvejen. Så løber vi ind i det skisma med alle de gode intentioner, at vi får nogle »sjove« udfordringer som fredsskoven. Jeg har altid troet, at fredsskov var gammel og meterhøje kæmpetræer - men nej, man må ikke bygge i en lysning der. I min verden er der tale om en kunstig skov, som blev plantet for få år siden, siger borgmesteren og fortsætter:

- Men vil man skabe liv ude i et landdistrikt, kræver det edderbrodere mig en indsats at finde en udvej i lovjunglen.

Og Grethe Saabye (C), formand for kommunens erhvervs- og turismeudvalg, og selv borger i Kirke Såby er imponeret:

De nye tanker - Vi har her nogle mennesker, der henvender sig med helt nye tanker, og sådan en idé involverer alt og alle. Lejre Højskole er et mønstereksempel på, hvad vi kan få ud af at udvikle noget godt i en mindre by. Her vil blive skabt arbejdspladser; frivillige involveres, der kommer nye bygninger og ny bosætning, og projektet vil interessere mennesker langt ud over kommunegrænsen, siger Grethe Saabye og fortsætter:

- Højskolen binder bånd til det kulturelle liv i byen, og unge kan få et alternativ her til samvær.

Tina Mandrup, ordfører for Venstre, synes, at Lejre Højskole er et rigtigt fint indslag i Lejre Kommune:

- Vi kan lide tanken om, at højskolen vil åbne sig for Lejre-borgerne og lave kulturelle arrangementer og give noget til fællesskabet og løfte kulturlivet især, siger hun.

De lokale bakker op Kirke Såbys borgere tæller mange i den efterhånden 150 medlemmer store skolekreds. Én af dem er Inger-Lis Westergaard, der er formand for brugerrådet i Såbyhallen og aktiv i en grundejerforening og hos spejderne. Hun ser frem til, at de mennesker, der kommer på højskolen, også bliver en del af det aktive liv i Kirke Såby, ikke mindst idrætten.

- Jeg er meget spændt på områdets og sportens vegne. Højskolen og dermed Kirke Såby og Lejre kommer på landkortet. Vi bliver kendt ude i verden, smiler hun.

Lotte Eghøj fortæller, at højskolen foreløbig har skaffet de første 18 millioner kroner til højskolen; der mangler 15 millioner, og højskolen er ude og søge fonde og investorer, som kan få øje på projektet og indsigt i dets professionelle tilgang.

- Som gammel kreditchef er jeg forholdsvis rolig! smiler hun.

Højskolen åbner efter planen den 1. januar 2023.