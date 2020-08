Grangården, som skal bygges om og til henover tre-fem år, så den kan udvikles til en bæredygtig folkehøjskole. Privatfoto

Højskolen Virkelyst i støbeskeen

Lejre - 13. august 2020 kl. 12:02 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En højskole, skabt af to lokale kvinder, er på vej i Lejre. Højskolen Virkelyst skal efter planen ligge på Grangården ved Kirke Såby, og herefter bygges om og til, så at højskolen kan åbne i januar 2023, skriver DAGBLADET Roskilde torsdag.

Bag initiativet står Lotte Eghøj fra Skov-Hastrup og Heidi Hansen fra Vester Såby. I juni i år underskrev foreningen Venner af Højskolen Virkelyst en aftale med ejerne af Grangaarden om at overtage ejendommen 1. juni 2021.

- Vi har nu et år til at skaffe penge til køb af ejendommen, og til at samarbejde med fonde om at betale ombygning og nye bygninger. Og de to ting er afhængige af, at Lejre Kommune vil hjælpe os med at give de nødvendige tilladelser til at ændre ejendommens anvendelse og bygge om, fortæller Lotte Eghøj.

SN-Brød: Arkitektfirmaet Lønne & Petitmaire har lavet en skitse, som viser, hvordan der kan etableres højskole i to faser hen over de næste tre-fem år. I Fase 1 etableres beboelse for 29 elever, to lærerboliger, faglokaler og rammer for gartneri og selvforsyning.

Visionen er at åbne for de første 29 elever til januar 2023 med tre linjer. I Fase 2 bygges yderligere to elevhuse samt en teatersal med plads til 200 mennesker, som skal være et kulturhus og danne rammen for teaterforestillinger, koncerter og større foredrag. Højskolen udvides i Fase 2 til at kunne optage 56 elever.

Højskolen Virkelyst er inspireret af Rudolf Steiner, men også af Grundtvig og Kirkegaard.

- Vi mener, at disse tre tænkere kan inspirere nutidens unge mennesker til at danne og udvikle sig selv, og til at deltage i store og små fællesskaber, siger Heidi Hansen.

Læs mere i DAGBLADET Roskilde torsdag.