Højskole får en vigtig håndsrækning

Lejre Højskole har nået endnu en milepæl, da en enig kommunalbestyrelse har vedtaget at stille med en lånegaranti på 12 millioner kroner.

For Lejre Højskole er det allerede en mærkesag at være med til at udvikle og forny lokalsamfundet i Kirke Såby og resten af Lejre Kommune. Derfor er glæden også ekstra stor med den meget positive tilkendegivelse fra politikerne. Højskolen har tydeligvis masser af medvind fra politisk hold.

- Vi er meget taknemmelige for, at hele kommunalbestyrelsen bakker op om den kulturpolitiske satsning, det er at bygge en højskole i Lejre Kommune, siger formand for Lejre Højskoles bestyrelse, Lotte Eghøj, som fastslår, at samarbejdet med Lejre Kommune har været godt hele vejen igennem:

- Og det har været afgørende for, at vi i dag står med en kommunegaranti og er tættere på at kunne skabe en højskole på Grangården i Kirke Såby, siger Lotte Eghøj.

Borgmester i Lejre Kommune, Carsten Rasmussen (S) sagde under debatten i kommunalbestyrelsen tirsdag aften, at bestyrelsen og skolekredsen bag højskolen arbejder intensivt og produktivt, og at de kommer længere og længere frem med planerne om højskolen.

- Højskolen vil give arbejdspladser. Og når højskolens grundlag lægger sig lige op ad vores grønne profil - og maritime profil med bæredygtigt sigte - ja så kan det næsten ikke være bedre! Det er en udfordring at få etableret det nødvendige økonomiske grundlag; der skal bygges om og til. De har selv skaffet 6,5 millioner kroner, sagde borgmesteren.

Grethe Saabye(K), der selv bor i Kirke Såby, glæder sig naturligvis over, at den kommende højskole kan skabe nyt liv i byen.

- Jeg går totalt ind for højskolen med åbne, glade øjne! Vi skylder at støtte op om nogen, der tager så godt et initiativ. Mange vil komme til og se, hvor dejlig Lejre er som kommune, sagde hun.

På højskolen fornyr ildsjælene også andelstanken. Kommunegarantien betyder, at initiativgruppen bag Lejre Højskole kan begynde på projektet med at sælge dele af højskolens jord og et stort byggeprojekt, nemlig at etablere 30 nye andelsboliger tæt på højskolen, hvor nye borgere kan flytte ind og leve tæt på højskolemiljøet.

- Med salget af jorden forventer Lejre Højskole at have basisøkonomien på plads om et par måneder, oplyser Lotte Eghøj.

Forstander Heidi Hansen er den anden af de to ildsjæle, som har skabt ideen og nu fører den tættere og tættere på sit konkrete mål. Hun nævner, at Kirke Såby i en menneskealder har haft et stærkt sammenhold.

- Men med Lejre Højskole og den nye andelsklynge nytænker vi også måden at være lokalsamfund på. Det, vi håber på, er at kunne forny andelstanken og skabe en masse initiativer i Kirke Såby på baggrund af højskoleelever og borgeres samvær og kreativitet, siger Heidi Hansen.

Højskolen planlægger at kunne byde de allerførste elever velkommen til januar 2023.