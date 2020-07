Sandra Vaabengaard var ikke i tvivl om, at hun skulle have Ara - og at den skulle være fritflyver. Så ser man en papegøje flyve frit omkring i Ejby, så er det nok bare Hjørdis, der træner. Foto: Kim Rasmussen

Hjørdis skal lære at flyve frit omkring

Med sin farvestrålende fjerdragt fanger fuglen ens blik med det samme. Den dybe røde og den majestætiske blå farve sidder på Hjørdis, en etårig Ara, der sidder på armen af Sandra Vaabengaard fra Ejby. Omkring den smukke fugls krop sidder en lyserød sele - for Hjørdis er nemlig under oplæring til at blive en såkaldt fritflyver. En papegøje, der får luft under vingerne og frit kan flyve udenfor.

Man skal ikke blive forundret, hvis man ser en papegøje flyve over enten Ejby eller Kirke Hyllinge. For der er tale om to fritflyvere, som ejes af to dyreelskende veninder, der har fundet hinanden over fuglene.

